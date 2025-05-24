Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce ve Filiz Kahveci'den evlilik kararı: 'Hukuksuzluk engel olmasın istedik...'

"Saray" talimatıyla İBB'yi hedef alan operasyonlar kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı ve Şehir Plancısı
Doç. Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, hayat arkadaşı
Filiz Kahveci ile 28 Mayıs’ta evlenme kararı aldıklarını açıkladı.
Uzun süredir devam eden tutukluluk ve hukuksuzluk sürecine
rağmen, yaşadıkları zorlukların evlilik kararlarını engellemesine izin vermek
istemediklerini belirten Gökce, bu kararı “Haksızlık ve zulüm karşısında
hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme” iradesinin bir yansıması olarak
tanımladı.
Gökce, sevdiklerinin ve kamuoyunun samimi tebrik ve
desteklerini şimdiden yüreklerinde hissettiklerini dile getirerek, yaşadıkları
burukluğa rağmen mutluluklarını kamuoyuyla paylaşmak istediklerini vurguladı.
Gökce, bu evliliğin aynı zamanda hukuksuz sürecin gölgesinde
umut ve direnişin sembolü olacağına dikkat çekti.
"TUTUKLULUK YA DA HUKUKSUZLUK ENGEL OLAMASIN İSTEDİK"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak nikahın 28
Mayıs’ta gerçekleşeceğini duyuran Gökce, şu ifadeleri kullandı:
"Çok kıymetli dostlar, Sevgili arkadaşlar,
Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek
istiyorum:
Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz
için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel
olamasın istedik.
Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan
vazgeçmeme kararı aldık.
Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi
sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle
tarihe bir başka açıdan da ‘not düşmek’ istediğimizi ifade etmeliyim.
Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik
olmaz ise 28 Mayıs’ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz.
Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş! Ancak hepinizin samimi tebriklerini,
sıcak dileklerini ve kocaman yüreklerini şimdiden hissediyoruz yüreğimizde. Sağ
olun, var olun.
Hep daha iyisi, mutlusu sizler için olsun.
Sevincimizi, mutluluğumuzu, hüzün ve burukluğu ile birlikte
sizlerle paylaşmak istedik.
İçten sevgi ve selamlarımızla…”