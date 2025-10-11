Tutuklu Murat Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık: Bir ağacın gücü, her mevsimi yaşamaya cesaret etmesindedir

CHP Belediyelerine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile evliliklerinin 22. yıl dönümünü kutladı.

Evin Çalık, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir ağacın gücü, her mevsimi yaşamaya cesaret etmesindedir. 22. Evlilik yıldönümümüz. Seninle her zaman Aşk’la Mehmet Murat Çalık."

MURAT ÇALIK: TÜM KEDELERİN ÜZERİNDE...

İzmir Buca'daki cezaevinde tutuklu bulunan Belediye Başkanı Çalık’ın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda da evlilik yıl dönümüne ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sevgili eşim, hayat arkadaşım Zehra ile 22. evlilik yıl dönümümüz. 207 gündür ayrı düşmüş olsak da, kalbim her an sizinle, seninle ve evlatlarımızla… Zehra, sen geçirdiğimiz bu zorlu süreçte hem annelik hem babalık yaparak, evlatlarımıza hem sevgiyi hem direnci öğrettin. Her görüşe gelişinde o birkaç dakikalık bakışının bana verdiği şifa, tüm kederlerin üzerinde... Sana, çocuklarımıza ve bizi bir arada tutan sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Seni ve evlatlarımızı çok seviyorum."