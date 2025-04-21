Tutuklu öğrenci Esila Ayık Cumhuriyet’e konuştu: ‘Sağlık durumum kötüye gidiyor, halkımıza emanetiz'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:25

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:45

İBB operasyonlarına ilişkin protestolarda gözaltına alınan Esila Ayık, böbrek ve kalp rahatsızlıklarına karşın 13 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Kazandığı bursla Belçika’da eğitim gören ve Paskalya Tatili için geldiği Türkiye’de protestolara katılmasının ardından evinden alınarak tutuklanan Ayık, Cumhuriyet’e mektup yolladı. Ayık, mektubunda "Belçika’da okuluma devam etmek için dönüş biletim vardı. Uçağıma binmek yerine bugün koğuşun aylık temizliğine katıldım. Duvarları, yerleri fırçaladım” ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIM OKULDA, BEN CEZAEVİNDEYİM"

Ortada olmayan, işlemediği bir suç için yok yere içeride tutulduğunu belirten Ayık, “Gün geçtikçe sağlığım kötüye gidiyor. Bir yandan ay sonunda başlayacak sınavlarımı kaçıracağım için endişeliyim. Arkadaşlarım yarın üniversiteye gidecekler, ben cezaevindeyim” dedi.

Durumuna ilişkin Nuri Bilge Ceylan’ın İklimler filmine atıf yapan Ayık, “Bugün avluyu temizlerken tepemizden bir uçak geçti, fırçayı bırakıp yukarıya baktım. Hani Nuri Bilge Ceylan’ın İklimler filminin sonunda da uçak geçiyordu da Ebru Ceylan yukarı bakıyordu ya, işte aynen öyle. Acaba benim bineceğim uçak mıydı geçen?” ifadelerini kullandı.

İçeri girdiğinden beri ağlanacak haline ağlayamadığını söyleyen Ayık, sözlerine şöyle devam etti:

“Halen şok içindeyim, duygularım kilitlendi. Ne korku, ne endişe, ne hüzün ne mutluluk. Hiçbir duyguyu hissedemiyorum. Hoş, burada oturup tüm gün ağlasam bile bir şeyi değiştiremeyeceğimi biliyorum. Beni ve diğer tutuklu arkadaşlarımı buradan kurtaracak olan sizlersiniz. Halkımıza emanetiz. Sesimiz sizsiniz. Bir an önce buradan çıkıp fotoğraf projelerime devam etmek istiyorum.”