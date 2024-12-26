Tutuklu sanık: Yaralamayı kabul ediyor, cinayeti etmiyorum

Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:36

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:38

Antalya'da küfürleşme sonrası Abdullah Çabuk'u öldürdüğü, Hamit K.'yi yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Deniz Teker (30), "Abdullah beni boynumdan tutmuştu. Kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak Abdullah'a isabet etti. Yere düşen bıçağı alarak Hamit'i kolundan yaraladım. Abdullah Çabuk'u ben bıçaklamadım" dedi.



Olay, 11 Eylül'de Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz Teker, Abdullah Çabuk, H.D, S.T ve Hamit K., Masa Dağı mevkisinde araçta içki içtikten sonra evlerine gitmeye karar verdi. Bir süre sonra ayrılan gruptakiler, küfürleşme iddiasıyla Deniz Teker'in evinin önünde buluştu. Taraflar arasındaki tartışma sonrasında Deniz Teker, Hamit K.'yi kolundan, iddiaya göre Abdullah Çabuk'u ise göğsünden bıçakladı. Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Abdullah Çabuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Deniz Teker, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' suçuyla yargılanan Teker, Antalya 5.’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Deniz Teker savunmasında, komşusu H.D. ile birlikte Masa Dağına çıkarak alkol aldıklarını, Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K.'nın sonradan yanlarına geldiğini, sohbet esnasında Hamit K.'nın kendisine küfrettiğini, komşusuyla ayrılarak evlerinin önüne gittiğini söyledi.

"ABDULLAH ÇABUK'U BEN ÖLDÜRMEDİM"

Deniz Teker, "Komşuma, Hamit K.'nın bana küfrettiğini söyledim. Telefonla aradık, Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K. yanımıza geldi. Bana ayıp ettiklerini söyledim. Hamit K. omzumu tuttu. Abdullah Çabuk ise 'Senin hayatını kaydırırım' diye tehdit etti. Hamit ve Abdullah sinkaflı küfretti. Hamit'in ön şoför koltuğunun oradan bıçak aldığını gördüm. Bu esnada Abdullah beni boynumdan tutmuştu. Ben kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak Abdullah'a isabet etti. Hamit K.'ye yumruk atıp yere düşürdüm. Bıçağı yerden aldım. Hamit K. yerden kalkmıştı. Elimdeki bıçakla Hamit'i kolundan yaraladım. Daha sonra Hamit, S.T. ve Abdullah araca binip gitti. Abdullah Çabuk'u bıçaklamadım. 'Kasten yaralama' suçunu kabul ediyorum, 'Kasten öldürme' suçunu kabul etmiyorum" dedi.

"DENİZ BIÇAKLA CAMDAN KOLUMA VURDU"

Hamit K. ise “4 saat oturduk. Sonra Deniz'le H.D. yanımızdan ayrıldı. H.D. beni arayıp, 'Deniz'e küfretmişsin' dedi. Ben de 'Sen de yanımızdaydın, küfretmedim' dedim. Sonra yanlarına gittik. Aramızda anlaştık. Ben araca geçtim, şoför koltuğuna oturdum. Birden Deniz açık camdan bıçakla koluma vurdu. Bunu Abdullah gördü ve araçtan inerek Deniz'e yaklaştı. Sonra Deniz, Abdullah'ı göğsünden bıçakladı" dedi.

Mahkeme heyeti eksik hususların tamamlanmasına, olaya ilişkin yeni tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.