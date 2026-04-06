Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 2 yıllık süreci değerlendirdi: 'Benim çağrım nettir, bırakın işimizi yapalım'

Göreve geldiği ilk 11 ayda, 147 vaadin yüzde 38’ini tamamlayan, yüzde 14’ünü ise uygulama aşamasına getiren Resul Emrah Şahan, Şişli’de dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şahan görevde kaldığı dönemi ve ardından belediyede yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Görevde kaldığımız süre boyunca:

Sosyal yardımları 4 kat artırdık, 20 bini aşkın yurttaşa doğrudan destek sağladık.

10 Bin’den fazla yurttaşa fatura ve kış desteği verdik.

Her gün 1500 öğrenciye bir öğün yemek verdik. Bunu tam 100 Bin kez yaptık.

Yüzlerce öğrenciye 15 Bin TL’lik burs sunduk.

Emeklilere 5 Bin TL’lik pazar desteği verdik. toplamda 5 Bin emekliye ulaştık.

Kent Market ile 5 Bin yurttaşa gıda desteğinde bulunduk.

“Bizim Sokak” projesiyle, 75 sokak ve 6 parkta 60 bini aşkın çocuk ve aileye ulaştık. Çocukları güvenli kent ve sosyal etkinlik projeleriyle destekledik.

Tüm Şişlili diyabetli çocuklara ücretsiz sensör hizmeti verdik.

2.000 genç eğitim ve gelişim programlarımızdan faydalandırdık.

Öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağladık.

5.000’i aşkın kadın, sosyal, ekonomik ve sağlık desteklerine erişti.

Yüzlerce engelli çocuk annesine destekte bulunduk.

Şişlideki tüm okullara temizlik şefliği, okul hijyeni ve tadilat desteğinde bulunduk.

2.500’den fazla yurttaş, sağlık projeleri kapsamında desteklendi.

MEKİK ve MEKİK+ ücretsiz ulaşım hizmetleriyle 1 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildi.

Ancak bu hızlı ve kapsayıcı hizmet süreci tutuklanmamızla kesintiye uğradı.”

"YENİDEN EN ÖNEMLİ SORUN OLDU"

Şahan, tutukluluğun ardından Şişli’de doğrudan yurttaşın günlük yaşamına dokunan pek çok hizmetin sona erdiğini ya da durdurulduğunu belirtti:

2025-2026 eğitim yılında yaklaşık 2.500 öğrenci, “Okula Başlıyorum” destek paketinden yararlanamadı.

MEKİK ve MEKİK+ projelerinin kaldırılmasıyla binlerce yurttaş ücretsiz ulaşım hakkını kaybetti.

“Bir Öğün Bizden” projesinin durmasıyla, her gün 1.500 çocuk okulda alması gereken beslenme desteğinden yoksun bırakıldı.

Kadınlara yönelik programların sona ermesiyle binlerce kadın, sosyal destek ve dayanışma imkanlarından mahrum kaldı.

Şişli’de yaşayan 45 bini aşkın yaşlı yurttaş, sosyal hizmetlere erişemedi.

Yaklaşık 2.000 genç, burs, ulaşım ve kültürel destek programlarından faydalanamadı.

Mahalle ölçeğinde yürütülen sosyal ve kamusal projeler de sonlandı. Şişli Yerinde Güçlü Ofisleri’nin faaliyetleri durduruldu.

Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde hayata geçirdiğimiz; Kara Kış Destek Paketi, Eğitim Desteği, Emeklilere Pazar Desteği de sonlandırıldı.

“Temiz Şişli” mottosuyla Şişli’de temizlik seferberliği başlatmış, çöp sorununu büyük oranda gidermiştik. Aldığım haberlere göre toplanmayan çöpler yeniden en önemli sorun haline gelmiş, halkın 1 numaraları şikâyet konusu olmuş.

"TÜM BUNLAR YARIM KALDI"

Şahan, tutukluluk sürecinin yalnızca mevcut hizmetleri değil, Şişli’nin geleceğine dair kritik projeleri de doğrudan etkilediğini söyledi ve şunları ekledi:

“Şişli’de mevcut binaların yüzde 92’i depreme dayanıklı değil. Görevde bulunduğumuz 11 aylık süre içinde yarattığımız kaynaklarla Şişli’nin tüm kentsel dönüşüme çözüm ürettik. Kamu gücünü kullanan bir dönüşümle, dönüşüm seferberliği başlatıp, Şişliyi dönüştürecek, afetlere hazır hale getirecektik. Tapu sorunu olan mahallelerde, tapula sorunlarını giderdik ve belediye meclisinden tapuları dağıtma kararını almıştık. Ancak tüm bunlar yarım kaldı. dahası ne oldu;

Uzun zamandır dönüşüme girmeyi bekleyen mülk sahipleriyle sağlanan kritik uzlaşma durma noktasına geldi; dönüşüm sözleşmeleri askıya alındı, yüzlerce hane mağdur edildi.

Gençlere yönelik kültürel ve sosyal projeler, kadın odaklı eşitlik politikaları ve afet hazırlık programları yarım kaldı.

Deprem odaklı parklar, yerel eşitlik eylem planı ve girişimcilik projeleri hayata geçirilemedi.

Şişli’de zaman akmaya devam etmiş olsa da hizmet üretimi durma noktasına geldi.”

"ŞİŞLİ HALKININ TALEBİ AÇIK"

Resul Emrah Şahan değerlendirmesini şöyle tamamladı:

“Biz Şişli’de klasik belediyecilik anlayışını, halka ve kente bakışı değiştirmek için yola çıktık. Bu yeni anlayışın temelinde ise; hak temelli yaklaşım ile kent hakkı vardır. Örneğin Kuştepe’de 7 m’lik yolun iki tarafı iki ayrı dünya gibidir. Bir tarafında milyon dolara daire satılırken, diğer tarafında tek gözlü odada 10 kişi kalmak zorunda kalıyor.

Biz bu çarpıklığa karşı çıkıyoruz ve Kuştepe’ye insan onuruna yaraşır bir yaşamı vermek için çabalıyoruz. Çünkü İstanbul’un Kuştepe’ye borcu var. Hepimizin borcu var. Dolayısıyla bugün Şişli’de yaşanan durum, yalnızca bir belediye başkanının tutukluluğu ile açıklanamaz. Bu durum, seçilmiş iradenin yerine atanan kayyum birlikte, kamusal hizmetlerin kesintiye uğramasının somut bir örneğidir. Bu süreç sadece bizleri mağdur etmekle kalmıyor; halkın en temel hakkı olan hizmetlerin de durmasına ya da aksamasına neden oluyor. Her gün Şişli halkından aldığım yüzlerce mektuptan anlıyorum ki;

Şişli halkının talebi açıktır: Seçilmiş iradenin göreve dönmesi, yarım kalan hizmetlerin tamamlanması, duran projelerin yeniden başlaması. Benim çağrım da nettir: Bırakın işimizi yapalım.”

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde "kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 23 Mart 2025 tarihinde görevden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyım olarak atandığını duyurmuştu.

Şahan hakkında daha sonra 'kent uzlaşısı' davasından tahliye kararı verilmişti ancak İBB dosyasından tutuklu olduğu için Şahan cezaevinden çıkamamıştı.