Tuvalet deliğinden uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi tutuklandı. Bir evde yapılan aramada uyuşturucunun tuvalet deliğine saklandığı belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:26
Tuvalet deliğinden uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda bir evin tuvalet deliğine gizlenen uyuşturucuların da bulunduğu 2 kilo 910 gram sentetik kannabinoid, 1694 sentetik hap, 775 gram kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal sıvı ve aseton, 4,6 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca, 8 mermi, 1 tüfek ve 20 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Yakalanıp gözaltına alınan V.İ., T.Ç., B.N., A.C., A.K. ve G.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


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