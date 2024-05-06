Bingöl Havalimanı’nda bavullardan 37 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
Bingöl Havalimanı’nda polis ekiplerinin 2 yolcunun bavulunda yaptığı aramada 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bingöl Havalimanı’nda 2 yolcunun bavullarında arama yapıldı. Aramada, 37 kilo 200 gram skunk bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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