Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın

08 Nisan 2022 Cuma, 06:55

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. 41. Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü’nde bulunan mühimmat deposunda henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

İstanbul’un birçok noktasında duyulan patlama sesleri endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tuzla’daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Açıklamada, "İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı" bilgisi paylaşıldı.

Askeri alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını bildirdi.



MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.