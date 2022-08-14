Tuzla Piyade Okulu'nda yangın

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda otlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

DHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 23:10
Tuzla Piyade Okulu'nda yangın
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Yangın, saat 20.30 sıralarında Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde otlukta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Çıkan Yangında yaralanan olmazken yangın yurttaşlar tarafında cep telefonu ile görüntülendi.


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