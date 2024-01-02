TV yayın akışı 2 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:55

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:55

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ocak Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Bu Aile?

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Büyük Baba ile Savaş

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Bandırma Füze Kulübü

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yıldızlar Bana Uzak

2 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik...

TV8 Yayın Akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 İncir Ağacı

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Büyük Baba ile Savaş

22:30 Yerli dizi tekrar/Sinema

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Dizi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile

KANAL D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kim Bu Aile?

22:30 Üç Kız Kardeş

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Yıldızlar Bana Uzak

23:20 Godzilla 2

FOX TV Yayın Akışı

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yabani

23:00 Şahane Hayatım