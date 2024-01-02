TV yayın akışı 2 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 2 Ocak Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 2 Ocak Salı TV rehberi...
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ocak Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Bu Aile?
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Büyük Baba ile Savaş
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Bandırma Füze Kulübü
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yıldızlar Bana Uzak
2 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik...
TV8 Yayın Akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 İncir Ağacı
07:10 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Büyük Baba ile Savaş
22:30 Yerli dizi tekrar/Sinema
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Dizi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aile
KANAL D Yayın Akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kim Bu Aile?
22:30 Üç Kız Kardeş
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Yıldızlar Bana Uzak
23:20 Godzilla 2
FOX TV Yayın Akışı
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yabani
23:00 Şahane Hayatım
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının hikayesi ortaya çıktı
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'