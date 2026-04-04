TV yayın akışı 4 Nisan Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 4 Nisan Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Küçük Ağa
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda’nın Mutfağı
14:00 – Arka Sokaklar
16:15 – Eşref Rüya
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güller ve Günahlar
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 – Yedi Numara
06:00 – Beni Böyle Sev
08:40 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:40 – Yaşam Başka Yerde
12:00 – Cennetin Çocukları
14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Keloğlan Aramızda
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
14:30 - Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Sefirin Kızı
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – Atv’de Hafta Sonu
10:00 – Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
12:20 – A.B.İ.
16:10 – Gölge Avı / Yabancı Sinema
19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
20:00 – Bergen
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 - Oynat Bakalım
08:30 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
16:30 – Survivor Panaroma / Canlı
20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
12:15 – Kamera Arkası
12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 – Yeraltı
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Gurbetçi Şaban