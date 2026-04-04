4.04.2026 09:17:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 4 Nisan Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

4 Nisan 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 4 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 4 Nisan Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Küçük Ağa

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Cumartesi

13:00 – Arda’nın Mutfağı

14:00 – Arka Sokaklar

16:15 – Eşref Rüya

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güller ve Günahlar

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:18 – İstiklal Marşı

05:20 – Yedi Numara

06:00 – Beni Böyle Sev

08:40 – Kod Adı Kırlangıç

10:00 – Hayallerinin Peşinde

11:40 – Yaşam Başka Yerde

12:00 – Cennetin Çocukları

14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Keloğlan Aramızda

10:00 - Cumartesi Sürprizi

13:00 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

14:30 - Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Sefirin Kızı

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 – Atv’de Hafta Sonu

10:00 – Görevimiz Tatil / Yerli Sinema

12:20 – A.B.İ.

16:10 – Gölge Avı / Yabancı Sinema

19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bergen 

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 - Oynat Bakalım

08:30 – Gençlik Rüzgarı

10:00 – Gazete Magazin

16:30 – Survivor Panaroma / Canlı

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 – Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

12:15 – Kamera Arkası

12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 – Yeraltı

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Gurbetçi Şaban

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi