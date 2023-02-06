Twitch üzerinden 200 bin TL bağış toplandı!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:26

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 18:27

Türkiye bugün sabah bir deprem ile uyandı. 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Depremin ardından yetkililer tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Evleri yıkılan vatandaşlar için ise yardım kampanyaları düzenleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye kıyafet, battaniye ve gıda ürünleri yollanıyor.

Birçok dernek tarafından düzenlenen kampanyalara bir destek de Twitch isimli yayın platformu üzerinden geldi.

Platformda yayın açan Levent “Levo” Balım açtığı yayında yapılan bütün bağışların depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Hala devam eden yayında şu ana kadar 200 bin TL toplandı. Şu ana kadar toplanan para (200 bin TL) Ahbap Derneği'ne bağışlandı.