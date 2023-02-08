Twitter'a erişim sıkıntısı: Melih Gökçek VPN paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, erişim sıkıntısı yaşanan Twitter hesabından VPN paylaşımında bulundu. Gökçek, paylaşımını bir süre sonra sildi.
Türkiye'deki internet kullanıcıları sosyal medya platformu Twitter'a erişimde sorun yaşıyor. Saat 16.06'dan itibaren birçok problem bildirimi yapıldı.
Sosyal medya kullanıcıları depremzedelerin yardım ve ihtiyaçlarına yönelik paylaşımları Twitter'dan yaptığını hatırlatarak tepki gösterdi. Kullanıcılar ise VPN kullanarak Twitter'a erişim sağladıklarını paylaşıyor.
O isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek.
Gökçek, erişim sorunun ardından Twitter hesabından arka arkaya VPN paylaşımında bulundu.
Gökçek bir süre sonra yaptığı paylaşımı sildi.
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