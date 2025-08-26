Okullarda yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan İŞKUR Toplum Yararına Program aracılığıyla personel alımı gerçekleştiriliyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar TYP personel alımına yoğun ilgi gösterdi. Peki, TYP kura asil ve yedek aday sonuçları açıklandı mı? TYP kura asil ve yedek aday sonuçları nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?



Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2025 yılı için birçok ilde görev yapması için alımlar gerçekleştiriliyor. Başvurular kura çekimine göre belirlenirken asil ve yedek adaylar belirleniyor. Başvuru yapan adaylar bulundukları il milli eğitim müdürlükleri duyuru sayfasını kontrol ederek kura ve sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirler.

İŞKUR TYP kura sonuçları ayrıca e-Devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, sağ üst bölüme bulunan arama çubuğuna “ Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru” yazarak sorgulama ekranına gidebilirler.



HANGİ İLLERDE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI?



Kastamonu'da 1-5 Ağustos, Ordu'da 1-5 Ağustos, Sinop'ta 7-11 Ağustos, Zonguldak'ta ise 11-15 Ağustos ve Bilecik’te 15-19 Ağustos tarihleri arasında kura çekimleri tamamlandı. Listeler ise il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sayfasından paylaşıldı. Bazı il ve ilçelerde alımlar devam ederken kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kura çekimlerine ilişkin detaylı bilgi Alo 170 üzerinden alınabilir.