U19 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası Dikili'de başladı
İzmir’in Dikili ilçesinin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası eleme maçlarıyla start aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Dikili Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğiyle organize ettiği FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası bugün başladı. Dikili'de Southwest Sports (SWS) tarafından düzenlenen şampiyonadaki eleme maçlarında ilk galibiyet Bahadır Utku Kesgin – Furkan Ramazan Kaplan ikilisinden geldi.
Kesgin-Kaplan ikilisi Güney Afrika'dan Deloshem-Guther ikilisini 2-0 yendi. Ecem Aksoy-Doğa Öcal ikilisi ABD’den Kubiak- Showalter'e, Su Şimdim-Ceylin Sayar ikilisi de Kosta Rika'dan Rodríguez-Aguilar ikilisine 2-0 mağlup oldu. Sacit Kurt-Ahmet Can Tür da Letonya'dan Bulgacs O.-Teteris ikilisine 2-0’lık skorla kaybetti. Uluslararası organizasyonu Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, çok sayıda yerli ve yabancı voleybol sever takip etti.
Bugün oynanan eleme maçlarıyla erkeklerde ve kadınlarda ana tabloya çıkan takımlar belli olacak.
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