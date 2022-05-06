Üç fidan, idam edildikleri saatte anıldı

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:54

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildikleri saat olan 05.30’da anıldı.

Üç Fidan Parkı’nda düzenlenen anmaya Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri katıldı. Üç Fidan’ın idam saati olan 05.30’da saygı duruşunda bulunan katılımcılar, daha sonra Üç Fidan Anıtı’na karanfil bıraktı.

Anma töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi:

“Mayıs ayı Üç Fidanla birlikte; düş ile gerçeğin, yaşam ile ölümün, onur ile onursuzluğun anıldığı, aydınlıkla karanlığın çatıştığı ay olarak anılır oldu. Yüreklerde ve vicdanlarda dinmeyecek bir sızı bırakan bu idamların acısı halen daha yüreğimizde kor gibi taze… Onlar ömürlerinin baharında, emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye için mücadele verdiler ve kalplere gömüldüler. Onlardan sonra on binlerce Deniz, Hüseyin ve Yusuf doğdu bu coğrafyada… Zalimlere inat isimleri türkü oldu, şiir oldu, tam bağımsız Türkiye hayalini kuranların bayrağı oldu. Doğru bildiklerini kanlarıyla tarihe yazdılar ve geride onurlu isimleriyle, sınıfsız, özgür ve mutlu bir toplum düşü bıraktılar. Mirasları bugün de bin bir türlü baskıya direnenlere ışık olmaya devam ediyor. Onlar hep genç kaldılar, hep umudun, direnişin adı oldular. Bu nedenle onların bu mücadele ateşi yanmaya devam ederken bizler de umutsuzluk kuyusunun yakınından bile geçmemeliyiz. Direnerek; zorbalara, tiranlara, tek adamlara ve iş birliği içinde oldukları emperyalizm ile mücadeleye devam etmeliyiz.”