Üç Fidan idamlarının 51.yılında Buca’da anıldı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:19

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:19

“68 kuşağı” olarak bilinen bağımsızlık hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Buca’da unutulmadı. Evka 1’de yer alan Üç Fidan Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Buca Belediyesi eski Başkanı Ercan Tatı, CHP İzmir Milletvekili adayı Deniz Yücel, belediye meclis üyeleri ile demokratik kitle örgütleri katıldı. Sabaha karşı Buca Tenis Kulübü önünde toplanan Bucalılar, Üç Fidan Anıtı önüne kadar ellerinde meşaleler, pankartlar eşliğinde yürüdü. Anıt önünde toplanan katılımcılar, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesini anlatan belgesel gösterimini izledi. Ardından idamların gerçekleştiği saat 05.30'da saygı duruşu gerçekleştirilerek, Üç Fidan Anıtı'na kırmızı karanfil bırakıldı.

ONLARIN HAYALİNİ BİZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Törende konuşan Başkan Erhan Kılıç, Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından birinin 51 yıl önce bu gece yazıldığını hatırlatarak, “Bu üç devrimci, eşitlik, kardeşlik, adalet ve özgürlük istedikleri için idam edildi. Deniz ve Yusuf 25’inde, Hüseyin 23’ündeydi. Onlar da bizler gibi bu ülkenin geleceğini düşünüyorlardı. Tam bağımsız bir ülke inşa etmek istiyorlardı. Bugün ülkemiz yine zorlu bir dönemden geçiyor. Böyle bir dönemde Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i anmak ve onları anlamak çok büyük önem taşıyor. Onların kısacık ömürlerine sığdırdıkları o koca hayali biz gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

BU ÜLKEYİ HAK ETTİĞİ GÜNLERE KAVUŞTURACAĞIZ

Umudun, hakkın ve halkın mücadelesinin aynı kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Kılıç, “Az kaldı; bu topraklara yine baharlar gelecek. Güneş yeniden yeryüzünü ısıtacak, gök mavi rengine kavuşacak. Deniz’e, Yusuf’a, Hüseyin’e selam olsun; bu ülkeyi hak ettiği güzel günlere kavuşturmak da sözümüz olsun” dedi.

ASLANOĞLU: ANILARI IŞIK OLACAK

Başkan Kılıç’ın ardından söz alan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu , lise yıllarında okuduğu bir kitap sayesinde Deniz, Hüseyin ve Yusuf ile tanıştığını, solcu olmasında onların hayat hikayelerinin etkili olduğunu belirterek “ Yaşamlarını okuyan binlerce gencin hayatını değiştirdiler. Onlardan, ‘Tam bağımsız Türkiye’ şiarlarından, vatan doğru olarak nasıl sevilir öğrendik. Bizler mücadele etmekten hiç vazgeçmedik. Ne saraylar saltanatlar bizi satın aldı, ne onların önünde diz çöktük. Bu mücadele bizden sonra gençlerle devam edecek. Anıları yolumuza ışık olacak” ifadelerini kullandı.

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ise üç fidandan miras olarak aldıkları ‘aydınlık yarınlar’ hayalini gerçekleştireceklerini söyleyerek; “Anıları mücadelemizin ışığı olsun” dedi.

YÜCEL: BİZLERE GÜÇ VERİYORLAR

Demokrasi, eşitlik ve adalet için bir mücadele verdiklerini belirten CHP İzmir Milletvekili adayı Deniz Yücel ise “Bu mücadelede bize güç veren, bize ilham veren, kararlılığımızı artıran Deniz Gezmiş’e , Hüseyin İnan’a ve Yusuf Aslan’a bir borcumuz var. Onların bize devrettiği bayrağı sonuna kadar savunmak ve onların mücadelelerini başarıya kavuşturmak zorundayız. Bugün o aydınlık günlere çok az kaldı. Ama mücadele yine de bitmeyecek. Gerici zihniyetle, baskıcı, otoriter, faşist anlayışla; demokrasiyi, adaleti, eşitliği, özgürlüğü savunanların mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek” şeklinde konuştu.