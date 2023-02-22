Üç ilçede eğitime kar engeli
Türkiye'nin bir bölümü kışı sert yaşamaya devam ediyor. Son olarak yurdun bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 3 ilçede ara verildi.
Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
KÖYLER DE DAHİL
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçe merkezleri ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildiği ifade edildi.
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