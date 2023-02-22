Üç ilçede eğitime kar engeli

Türkiye'nin bir bölümü kışı sert yaşamaya devam ediyor. Son olarak yurdun bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 3 ilçede ara verildi.

AA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:33
Üç ilçede eğitime kar engeli
Abone Ol google-news

Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

KÖYLER DE DAHİL

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçe merkezleri ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildiği ifade edildi.


Ardahan kar yağışı Kar

İlgili Haberler

Ardahan Göle buz kesti: Sıfırın altında 4,3 derece!

Ardahan Göle buz kesti: Sıfırın altında 4,3 derece!
Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oldu, yollar ulaşıma kapandı

Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oldu, yollar ulaşıma kapandı
Ardahan kışa teslim: Kar kalınlığı 16 santime ulaştı

Ardahan kışa teslim: Kar kalınlığı 16 santime ulaştı

En Çok Okunan Haberler