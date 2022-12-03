Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oldu, yollar ulaşıma kapandı
Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı, Hanak-Damal karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, TIR ve kamyonların yoğun olarak kullandığı Ardahan-Posof karayolunda etkisini sürdürüyor.
Karayolunda ilerleyen bazı TIR'lar, Hanak ormanlık alanında bulunan sırtta ilerlemekte zorlandı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İlerlemekte güçlük çeken bazı TIR ve kamyonların yol kenarına park etmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Güzergâhta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.
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