Üç katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrik avize firmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan 3 katlı bir elektrik ve avize dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
