Üç kişinin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, suç aletiyle yakalandı!

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde Sena Nur Doğan (19), I.D. ve B.E. adlı kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sena Nur Doğan ve I.D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan (19) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi B.E. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.