Uçağın pervanesi iniş sırasında piste çarptı: Yaralılar var!
Bursa'da Yunuseli Havaalanı'nda çift kişilik uçağın pervanesi, iniş sırasında piste çarptı. Pilot ile yanındaki yolcu yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havaalanı’nda meydana geldi.
Özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçağın pervanesi, piste iniş sırasında zemine çarptı. Sert iniş yapan uçak sürüklenirken, pilot Erkan Hoş ile yanındaki yolcusu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Pilot ile yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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