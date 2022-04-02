Uçak arıza yaptı: Seferler iptal edildi
Tokat Havalimanına inen Anadolujet uçağında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle İstanbul seferi iptal edildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Anadolujet uçağı 10.30'da Yeni Tokat Havalimanına iniş yaptı. İstanbul'a gitmek için bekleyen yolcular ise cep telefonlarına gelen mesajla şaşkınlık yaşadı.
Anadolujet uçağında yaşanan teknik bir arıza nedeni ile İstanbul uçuş seferi iptal edildiği bilgisini alan yolcuları bir kısmı Sivas Havalimanına, bir kısmı Samsun Havalimanına yönlendirildi.
Bazı yolcular ise uçaktaki teknik arızanın giderilmesi için havalimanına bekledi. Samsun'dan Tokat'a hareket eden ekibin uçakta yapacağı çalışmanın ardından rötar yapan uçağın sefer düzenleyeceği öğrenildi. THY'nin web sitesinde Anadolujet uçağının 21.30'da İstanbul'a sefer yapacağı bilgisine yer verildi.
Video Haberler
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- AB'den üst düzey Ukrayna ziyareti
En Çok Okunan Haberler
- Beşiktaş'ta büyük maç öncesi sürpriz gelişme!
- Mezarlıkta kıble tartışması
- Terk edilen bebeğe sütanne olan sağlık çalışanı konuştu
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Nebati hakkında kritik iddia
- 'İktidarla muhalefet helalleşmiş'
- CHP'li Öztrak'tan 'Ethem Sancak' yorumu
- Giresunspor geri döndü Sivas’tan 1 puanı aldı
- MHP'nin oyları eridi, Millet İttifakı önde
- Uçak arıza yaptı