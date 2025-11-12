Uçak kazasına ilişkin ilk bulgular ne gösteriyor? 'Mühimmat patlaması ihtimali öne çıkıyor...'

Azerbaycan’dan havalanan C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.

Türkiye’den kaza kırım ekibi inceleme yapmak üzere olay yerine giderken açık kaynaklarda yer alan ilk bulguları savunma analisti Kozan Selçuk Erkan, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

UÇAK NEDEN DÜŞMÜŞ OLABİLİR?

Erkan, Gürcistan’ın “Uçak herhangi bir acil durum sinyali vermeden radardan kayboldu” açıklamasından ve uçak düşerken ortaya çıkan görüntülerden hareketle, “Normal bir uçak kazası gibi gözükmüyor. Uçak çok dağılmış. Kokpitin ayrı, kuyruğun ayrı kopması çok nadir bir durum. Genelde bir tanesi kopabilir bir kaza sebebiyle, ama bu yaşanan çok fazla görülmeyen bir şey” dedi.

Erkan, bu durumun hangi ihtimalleri ortaya çıkardığı sorusuna ise, “İçeride bir lastik bile patlasa ciddi sonuçlar yaratır. Uçağın içinde mühimmat bulunuyorsa bunlar patlamış olabilir, ki orada da yalnızca kuyruğun kopması lazım. Ama ekstrem bir durumda kokpit tarafı da kopmuş olabilir” yanıtını verdi.

UÇAKLAR ‘ESKİ’ VE ‘YORGUN’ MUYDU?

Kaza sonrası C-130 uçaklarının 60 yaşının üzerinde olduğu, eskidiği ve metal yorgunluğunun bulunduğu, bu nedenlerle düşmüş olabileceği iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Kozan Erkan bu konuda, “Uçaklarda yaşı yılı değil, kullanım saati belirler. Biz düşen uçağı, kuyruk kısmında yazan koddan hareketle, 2012’de Suudi Arabistan’dan aldık. Onlar bu uçakları neredeyse hiç uçurmamıştı, aldığımızda gayet iyi durumdalardı. Amerika’daki benzerlerinden daha iyi vaziyetteydiler. 2020’de ise bu uçaklar hem elektronik olarak hem de gövde güçlendirmesi olarak büyük bir modernizasyondan geçti” ifadelerini kullandı.

Erkan ayrıca, yurtdışı görevlerine ‘daha iyi’ uçakların gönderildiğini ve ilave kontroller yapıldığını anlatarak uçağın ‘eski’ olduğu yorumlarına katılmadığını söyledi. Kazayla ilgili şimdi resmi açıklamalar ve ön rapor bekleniyor.