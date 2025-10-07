Uçak kazasında ilginç tesadüf: Son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş!

Bursa'da 25 Nisan 2022'de Yunuseli Havaalanı’ndan kalkışından kısa süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düştü. Parçalanan uçak alev alıp yandı.

Kazada eğitmen pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti, 2 ev ile 2 araç da hasar gördü.

"FURKANLA UÇAKLARI DEĞİŞTİRDİK, KAZA OLDU"

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 2’nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K., tanıklar ile kazada hayatını kaybeden pilotların yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinledi. Tanık olarak dinlenen firmanın Uçuş Operasyon Müdürü Selim P.’nin ifadeleri ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Furkan Otkum ile yakın arkadaş olduklarını belirten Selim P., “Murat Avşar, tecrübe edecek pilottu. Olay gününün sabahında kaza kırıma uğrayan uçakla Bursa’dan kalkıp İzmir-Edremit- Bursa seferi yaptım. Kazadan önce tecrübe dersi için dinleniyordum. Tecrübe uçuşu Furkan’la arka arkaya havalanacaktık. Ben dinlenirken, Furkan uçakları değiştirme teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim. Uçak değiştirmede, uçuş kurallarına göre herhangi bir problem yok. Furkan havalandıktan kısa süre sonra düştüğünü gördük” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dava konusunda sanıkların, BURULAŞ’ın ve tanıklardan Selim P.’nin, Uçuş Operasyon Müdürü olması nedeniyle kusuru olup olmadığının incelenmesi için sanık ve avukatlarının beyanlarını dikkate alarak 3 kişiden oluşan yeni bir bilirkişi kurulu oluşturulmasına karar vererek, kurulun raporunun sunulması için duruşmayı erteledi.