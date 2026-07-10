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Uçakta dehşet: Pencere yerinden çıktı, yolcu emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Uçakta dehşet: Pencere yerinden çıktı, yolcu emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

10.07.2026 21:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Uçakta dehşet: Pencere yerinden çıktı, yolcu emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'ya giden yolcu uçağında uçuş sırasında pencerenin yerinden çıkması paniğe neden oldu. Pencerenin yanında oturan yolcu, emniyet kemeri sayesinde uçaktan tamamen savrulmaktan son anda kurtuldu.
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Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağında, uçuş sırasında bir pencerenin yerinden çıkması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Olayın ardından uçak güvenli şekilde Selanik Havalimanı'na geri döndü.

BBC'nin aktardığına göre, uçak sorunsuz şekilde iniş yaparken yolcular terminale alındı. Olaydan etkilenen yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Havayolu şirketi, yolcuların Memmingen'e ulaştırılması için yedek uçak tahsis etti.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bazı yolcular, pencerenin uçak motorundan kopan parçalar nedeniyle kırılmış olabileceğini öne sürdü.

Yunan ve Alman basınında yer alan görgü tanığı ifadelerine göre, kalkıştan kısa süre sonra cam kırılmasına benzer bir ses duyuldu. Ardından kabin basıncı düştü ve oksijen maskeleri otomatik olarak açıldı.

Görgü tanıkları, yerinden çıkan pencerenin yanında oturan 60'lı yaşlardaki Sırp bir yolcunun omuzlarına kadar uçağın dışına savrulduğunu, emniyet kemeri sayesinde uçaktan düşmekten kurtulduğunu aktardı. Yolcunun, diğer yolcuların yardımıyla yeniden kabin içine çekildiği belirtildi.

İlgili Konular: #Almanya #uçak #Yunanistan