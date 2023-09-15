Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta Mustafa Turaç’ın boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:25
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Bektaş Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan 07 AGC 074 plakalı hafif ticari aracın arka koltuğunda ceset buldu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin Mustafa Turaç'a ait olduğunu belirledi.

Araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Mustafa Turaç'ın ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Turaç’ın cenazesi, savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Antalya

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