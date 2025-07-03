Uçuş tazminatı 10 günle sınırlı, ‘operasyon tazminatı’ yok, ‘ikinci sınıf personel’ muamelesi görüyorlar: 'Ormancı' adeta dert küpü

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, söndürmede görevli yangın hava araçlarında 5 kişinin görev yaptığına işaret etti. Bunlardan birisinin Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı idare temsilcisi olduğuna dikkat çeken Kurt, “Bunlar genelde orman mühendisi ya da orman muhafaza memuru oluyor. Uçuş ekibi icerisinde yer alarak yangın söndürme çalışmalarında yerden aldığı talimatları uçuş ekibine iletiyor. Uçuş ekibinin herşeyini ise yer hizmetlerini ihale ettikleri firma karşılıyor. Oteline lokantasına kadar. Ancak hava aracındaki idare temsilcisi bu haklardan yararlanamıyor” dedi.

‘İKİNCİ SINIF MUAMELE’

İşçi, memur ve mühendislerden oluşan ormancıların “ikinci sınıf” muamele gördüklerini dile getiren Kurt, şunları söyledi:

“Aynı helikopterde uçan pilotlara ve teknisyenlere otel ve yemek hizmeti Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen bir firma tarafından sağlanırken, aynı personel ile uçan, görevi aynı risklerle yerine getiren idare temsilcisi orman memurlarına ise bu hak tanınmamaktadır. Onlardan bu ihtiyaçlarını, günlük 600 TL gibi yetersiz bir harcırahla karşılamaları beklenmektedir. Ne yazık ki, helikopterden birlikte inen ve dışardan hizmet alımıyla çalışan pilot ve teknisyen otele götürülürken, ormancı ortada bırakılmakta, bu da hem moral hem motivasyon açısından büyük kırgınlığa yol açmaktadır. Bu durum ormancının emeğini değersizleştirmekte, fedakârlığını gölgede bırakmaktadır.”

10 GÜNLE SINIRLI

Uçuş tazminatlarının da aylık 10 gün ile sınırlandığına işaret eden Kurt, şöyle devam etti:

“Hava araçlarındaki idare temsilcisi bir günde isterse bir kez uçsun, isterse on kez uçsun. Sadece bir günlük uçuş tazminatı alabiliyorlar. Bu da ayda 10 gün ile sınırlı. Yani ayda 15 gün uçsa da, 20 gün de uçsa sadece 10 günlük uçuş tazminatı alabiliyor. Ayrıca ayda 6-7 kez uçarsa da 6-7 günlük tazminat alıyor. Bunun bedeli de günlük yaklaşık bin lira, 10 günlük de 10 bin lira. Bir de bundan vergi kesiyorlar. 8 bin 500 liraya düşüyor.”

‘OPERASYON TAZMİNATI VERİLMELİ’

Kurt, ayrıca bütün personele yangın fazla mesaisi adı altında aylık yaklaşık 5 bin 700 lira ödeme yapıldığını söyledi. Dış görevlere gidenlere de günlük yaklaşık 600 lira harcırah verildiğini dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

“Asıl sorun ise şu: Yangınla 7/24 mücadele eden orman personeli var. Bu kişilere herhangi bir ek tazminat verilmiyor. 800 derece ateşin karşısında bu insanlar. Sadece maaş alıyorlar. Günlerce uykusuz, hayatlarını riske atarak cansiperhane yangınla mücadele ediyorlar. Birçok çalışan yaralanıyor; kimi zaman ölümle burun buruna geliyorlar. Ancak bu büyük özverinin karşılığı ne yazık ki hak ettiği gibi verilmiyor. Güvenlik güçleri operasyon tazminatı alıyor, sağlıkçılar döner sermayeden pay alıyor. Peki, yangının içine yürüyen ormancının hakkı nerede ? Bugün ormancıya aylık ödenen yangın fazla mesai ücreti en fazla 5 bin 700 TL. Bu meblağ, yaşanılan fedakârlığın yanında ‘çerez parası’ bile değil. Üstelik yangında bizzat çalışsın çalışmasın taşra birimlerinde çalışan herkes için sabit. Bu kabul edilemez. Tüm yangın operasyon ve koordinasyon ekibine, riskin ve emeğin karşılığı olan gerçek bir ‘operasyon tazminatı’ mutlaka verilmelidir. Çünkü motivasyonu kalmayan, değersiz hisseden bir ormancı yalnızca kendi geleceğini değil, hepimizin ormanlarını da kaybetmiş olur.”