Uğur Dündar ve Müjdat Gezen, Roman yurttaşlarla buluştu

17 Şubat 2022 Perşembe, 10:45

Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'in İzmir'de Roman yurttaşlarla buluşması, Tepecik Mahallesi’nde bulunan müzisyen kıraathanesinde yapıldı. Birçok müzisyen, sorunlarını paylaştı, eğlence ve müzik dolu dakikalar yaşandı.

Usta oyuncu Müjdat Gezen, oynadığı rollerde yıllarca Romanları canlandırdığını ve bundan gurur duyduğunu söyledi. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'dan “Roman Dostu Sanatçı Ödülü”nü alan Müjdat Gezen, Roman toplumunun sorunlarını bildiğini ve bunun için mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Her zaman Roman vatandaşların yanında olacağının altını çizdi. Gezen, “Bu zamana kadar birçok ödül aldım, fakat benim için en onur verici ödül bu oldu” dedi.

Tepecik’te bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Uğur Dündar ise, Müjdat Gezen’in ilk Roman tiplemesi olan 'Darbukatör Baryam'ın ilk kez kendi yayınında izlendiğine vurgu yaptı. duayen gazeteci dündar, kendisine takdim edilen 'Roman Dostu Gazeteci' ödülü için, tüm Roman camiasına teşekkürlerini sundu.

Müjdat Gezen ve Uğur Dündar’a ödüllerini takdim eden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Böylesine büyük duayenleri mahallemizde ağırlamaktan çok onur duyuyoruz. Bizler, onları çok seviyoruz. Ayrıca, bugün bu ödülleri sizlere sunmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyim.” dedi.



