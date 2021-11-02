Uğur Dündar'dan Atatürk paylaşımı: Dikkat, uyarıdır

Duayen gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından, Atatürk'ü hedef alanlara karşı çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 19:59
Uğur Dündar'dan Atatürk paylaşımı: Dikkat, uyarıdır
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Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dikkat çeken Atatürk paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uğur Dündar, "Atatürk'le uğraşmayın çünkü onun düşmanları hiç kazanamadı. Benden söylemesi" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:




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