Uğur Dündar'dan Atatürk paylaşımı: Dikkat, uyarıdır
Duayen gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından, Atatürk'ü hedef alanlara karşı çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dikkat çeken Atatürk paylaşımı yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uğur Dündar, "Atatürk'le uğraşmayın çünkü onun düşmanları hiç kazanamadı. Benden söylemesi" ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:
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