Uğur Dündar'dan ‘Müjdat Gezen öldü’ paylaşımlarına sert tepki!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 07:35

Güncelleme: 29.01.2025 - 07:35

Usta gazeteci Uğur Dündar, gazetemiz yazarı Müjdat Gezen hakkında sosyal medyada yapılan vefat paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

Dündar, Müjdat Gezen'in sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak paylaşımlar nedeniyle üzgün hissettiğini kaydetti.

"YALANCILARIN MUMUNU ÜFLEYİP SÖNDÜRDÜM'

Uğur Dündar, söz konusu paylaşımlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım Sahtekârlar 'Müjdat Gezen öldü' diye söylenti çıkarmışlar! Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum."