Uğur Dündar'dan ‘Müjdat Gezen öldü’ paylaşımlarına sert tepki!
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medyada yakın arkadaşı 'Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği' yönünde yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Dündar, "Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum" dedi.
Usta gazeteci Uğur Dündar, gazetemiz yazarı Müjdat Gezen hakkında sosyal medyada yapılan vefat paylaşımlarına sert tepki gösterdi.
Dündar, Müjdat Gezen'in sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak paylaşımlar nedeniyle üzgün hissettiğini kaydetti.
"YALANCILARIN MUMUNU ÜFLEYİP SÖNDÜRDÜM'
Uğur Dündar, söz konusu paylaşımlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım Sahtekârlar 'Müjdat Gezen öldü' diye söylenti çıkarmışlar! Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum."
Şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım Sahtekârlar "Müjdat Gezen öldü" diye söylenti çıkarmışlar!— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) January 28, 2025
Biraz önce kendisiyle konuştum.
"Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum." dedi.
Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum.
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