Uğur Kurt davasında yeni gelişme: Savcı mütalaasını açıkladı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:31

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:32

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt ile avukatları katıldı. Sanık avukatları mahkemede hazır bulundu. Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanması beklenen sanık Sezgin Korkmaz, SEGBİS'te yaşanan teknik aksaklık nedeniyle duruşmaya bağlanamadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraberindeki partililer de Uğur Kurt'un ailesine destek olmak için duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "yaşam hakkının ihlal edildiği ve ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması" gerekçesiyle bozduğu davanın yeniden görüldüğü 10 Ekim 2023 tarihinde mahkeme, görüntülerin izlenmesi ve bilirkişi raporu alınması taleplerini reddetmişti.

"HAKİM VE HEYETİ KINIYORUM"

Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt, mahkemedeki beyanında 10 yıldır adalet aradıklarını belirterek, 25 Nisan 2017'de sanığa verilen hais cezasının 12 bin 100 liralık para cezasına çevirmesinden dolayı hakim ve mahkeme heyetini kınadığını söyledi.

"YAŞADIĞIMIZ ADALETSİZLİĞİ OĞLUMA AÇIKLAYAMIYORUM"

Eşi öldürüldüğünde oğlunun bir buçuk yaşında olduğunu belirten Narin Kurt, oğlunu babasızlığa mahkum eden sanığa ceza verilmediğini söyleyerek, oğlunun süreci sorgulamaya başladığını ve oğluna yaşadıkları bu adaletsizliği açıklayamadığını ifade etti. Adalete sığındığını ifade eden Kurt, yaşadıkları haksızlığın son bulmasını ve adalet terazisinde eşit tartılmayı beklediğini belirtti.

"AYM'Yİ TANIMAYAN BİR ANLAYIŞ EGEMEN"

Narin Kurt'un avukatı Turgut Kazan, Anayasa Mahkemesi'ni ve kurallarını tanımayan bir anlayışın egemen olduğunu belirterek, AYM'nin kararında vurguladığı eksikliklerin giderilmesini istedi. Avukat Kazan, geçen duruşmada reddedilen taleplerini de yineledi. Mahkeme, bu duruşmada da görüntülerin izlenmesi ve bilirkişi alınması taleplerini reddetti. Turgut Kazan, ayrıca duruşması görülen bu olayın, Hukuk Fakültelerinde, "olası kastın tipik örneği" olarak derslerde anlatıldığını, buna rağmen mahkemede "taksir" olarak değerlendirildiğini belirtti.

"VERİLECEK CEZA PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİN"

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, mahkemenin suç vasıflandırmasının yerinde olduğunu belirterek, sanığın dikkat ve özen yüklülüğüne aykırı hareket ederek Uğur Kurt'un ölümüne sebebiyet verdiğini kaydetti.

Sanık polis Sezgin Korkmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını kaydeden savcı, Anayasa Mahkemesi'nin de kararında belirtildiği üzere cezanın eylemle orantılı olması ve ihlalin ortadan kaldırılması gerektiğinden, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmemesini talep etti.

"AYM, YASALARA AYKIRI DAVRANIYOR"

Kendisine söz verilen sanık avukatı, Anayasa Mahkemesi'nin yasalara aykırı davrandığını öne sürerek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ile avukatının, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 1 Mart 2024'e erteledi.