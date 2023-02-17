Pendik'te cemevinin yardım TIR'ına silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:01

Olay, salı günü 16.30 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi Esenyurt Sokak üzerinde meydana geldi. Deprem bölgesine yardım götürmek üzere Şahkulu Sultan Dergahı'na ait yardım TIR'ına koli yüklendiği sırada sokaktan geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü, TIR'ın yolu kapattığını söyleyerek koli yükleyenlerle tartıştı. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan sürücü ve yanındaki bir kişi otomobilinin plakasını sökerek sokağa tekrar geldi.

Sürücü belindeki silahla ateş etmeye başladı. Olayda Murat Edinç dizinden yaralandı. Kurşunlardan biri ise dergaha isabet etti. Saldırgan otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Edinç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Lüks aracıyla hızla yoldan geçmeye çalışan şüpheli ile TIR'a yardım kolileri yükleyenler arasında tartışma çıktığı, şüphelinin olay yerinden ayrıldığı ancak daha sonra tekrar dönerek Edinç'i yaraladığı öğrenildi. Olayın ardından polis, şüphelinin Ömer A. olduğunu belirledi. Ömer A., polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer A., bugün adliyeye sevk edildi.

"KAFAM ATINCA SİLAHI ÇEKTİM"

Savcılık ifadesinde şüpheli Ömer A. "Bir arkadaşımdan arabasını alacaktım. Arabasının ağabeyinde olduğunu söyleyince ben de onunla buluştum. Biraz hareket ettikten sonra yolun kapalı olduğunu gördüm. Karşıdaki şoförle yol verme konusunda inatlaştık. Araçtan indik, yolun yan tarafı dernekmiş. Kalabalıktı. Ben de kafam atınca silahı çektim, mermiyi ağzına verdim. Kalabalık grup da 'Delikanlıysan sık' şeklinde bağırdılar. Üzerime doğru gelmeye başladıklarından durdurmak amaçlı yere doğru sıktım. Kendimi korumak amaçlı yaptım" dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İfadesinin tamamlanmasının ardından Ömer A. "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe Ömer A. Tutuklandı.