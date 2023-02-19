Cemevine kayyum tepkisi

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:54

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri tarafından yapılan açıklamada, “Yurtdışından bizzat Alevi kurumlarına ve şubelerine ulaştırılarak bu kurumlar aracılığıyla dağıtılması istenen yardım TIR’larına el konulması ve AFAD merkezlerine yönlendirilmesini, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin insani, acil ve yaşamsal yardımları halka ulaştırma çabasına yönelik her türlü müdahaleyi kabul etmiyor ve kınıyoruz” denildi.

‘İNSAN HAKKI İHLALİ’

Açıklamada, “Devletin ulaşamadığı bölgelerde hayati öneme sahip yardımlaşma ve dayanışmanın önemi ve aciliyeti göz ardı edilerek bu merkezlere müdahale edilmesi ve kayyum atanması yardımlaşma iradesine müdahaledir. İnsan hakkı ihlalidir ve suçtur” ifadelerine yer verildi.