Uğur Mumcu, Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde 'türkülerle' anıldı: Özgür Özel ve Mansur Yavaş karanfiller bıraktı

Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi, korkusuz kalem Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında ülke genelinde anılıyor.

Gazetemizin unutulmaz yazarı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 1993 yılında Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombalı saldırıyla henüz 50 yaşındayken katledilmişti.

KARLI SOKAK'TAKİ EVİNİN ÖNÜNDE TÜRKÜLERLE ANILDI

Mumcu, katledilişinin 33. yılında Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde anıldı.

Yüzlerce yurttaş Ali Seçkiner Alıcı ve Turhan Alıcı'nın türkülerine eşlik ederek Mumcu'yu yad etti.

ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ DA ORADAYDI

Ankara'daki anmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

İki isim, yurttaşlarla birlikte Mumcu için alana karanfiller bıraktı.

ÖZGÜR ÖZEL: HÂLÂ DAHA KARŞIMIZDA BİR DUVAR ÖRÜLÜ

Uğur Mumcu anmasının ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel, "33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreğimizde sönmeyen bir ateşin yıl dönümündeyiz. Uğur Mumcu cinayeti, Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesidir" dedi.

Özel, "Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama dönemin bakanlarının tabiriyle ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır’ demişlerdir. O çekilmeyen tuğlalardan hâlâ daha karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef de bu iktidar döneminde bu tuğlaları sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar ördüler" ifadelerini kullandı.