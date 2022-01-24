Uğur Mumcu, Güzelbahçe’de anıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 12:10

24 Ocak 1993’de Ankara'daki evinin önünde arabasına konulan bomba düzeneğiyle hayattan koparılan gazetemiz yazarı Uğur Mumcu için ölümünün 29'uncu yıl dönümünde İzmir Güzelbahçe’de büstü başında anma düzenlendi.



Törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Kazım Çam, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Kazım Çam, “Uğur Mumcu, Türk basının en cesur kalemlerindendi. Yılmaz bir Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu, aydın çağdaş bir Türkiye için mücadele eden büyük bir gazeteciydi. Yolsuzlukların, haksızlıkların, Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı tüm odakların üzerine korkmadan gitti. Yayımladığı araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla, gerçekleri halka ulaştırdı. Gerçeğin halka iletilmesinden, hakikatlerin bilinmesinden korkanlar onu katlettiler. Aradan geçen 29 yılda ne yazık ki bu suikastın planlayıcıları, azmettiricileri, bombayı koyan tetikçileri ortaya çıkarılamadı. Bu ayıp maalesef hala devam ediyor. Bunu yapanlar, azmettirenler şunu iyi bilsinler ki bedenler ölür, fikirler ölmez” diye konuştu.

Zor günlerden geçtiğimizi söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ise ’’Şu anda iktidarda olanlar Atatürk’ün gençliğe hitabesinde olduğu gibi gaflet, dalalet ve hıyanet içerisindeler. Biz Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, yurtsever ve devrimciler bu hainlerden gün gelecek hesap soracağız. Gün gelecek devran dönecek bunlar halka hesap verecek‘‘ dedi.

Tören, katılımcıların ellerindeki karanfilleri Uğur Mumcu anıtına bırakmalarıyla sona erdi.