Uğur Mumcu Karşıyaka’da anıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:14

Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, katledilişinin 29’uncu yıldönümünde tüm Türkiye'de anılıyor. ?Mumcu'yu anmak için İzmir Karşıyaka'da düzenlenen tören duygu dolu anlara sahne oldu. Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şunları kaydetti:

“Yine bir Adalet ve Demokrasi Haftası’nın başlangıcında, yine demokrasi şehitlerimizle birlikteyiz. Bir örneği kolay kolay gelmeyecek olan Uğur Mumcu’muzun manevi kişiliğinde demokrasi, insan hakları, çağdaşlık, laiklik ve Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık günleri uğruna yaşamlarını bu ülkeye armağan etmişken, acımasızca öldürülen ve bizden koparılan bütün şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Yakınlarına, ulusumuza ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Gidenlerimizin kimliğine, kişiliğine, yapıtlarına ve mücadelelerine baktığımızda aslında yalnızca birer can yitirmediğimiz kolaylıkla görülür. Kuşkusuz başta aileleri ve çocukları olmak üzere ateş önce evlerine düşmüştür. Mücadele arkadaşları birer yiğit yoldaş yitirmiştir. Öğrencileri, okurları, kürsüleri, laboratuvarları çok değerli hocalarından, yazarlarından, emekçilerinden mahrum bırakılmıştır. Ama en önemlisi bu ülkenin bilimi, sanatı, düşüncesi, adalet ve demokrasi algısı, insan hakları bilinci vurulmuştur.”

?TUGAY: ONLARI MÜCADELEMİZDE YAŞATIYORUZ

Adalet ve Demokrasi Haftası’nda yitirilen tüm canları andığını belirten Başkan Tugay, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün hangi alanda olursa olsun, vahim bir eksikliği, doldurulması gereken büyük bir boşluğu, dünya liglerinde bulunduğumuz yerlerin derin acısını ve utancını duyuyorsak, bu cinayetlerin ve onlara göz yumanların büyük suçu vardır. Demokrasi ve aydınlanma düşmanlarını asla unutmayacak ve bağışlamayacağız. 24 Ocak’larda Uğur Mumcu’yu, Adalet ve Demokrasi Haftası’nda yitirilen bütün canlarımızı anmak, biraz da bu gerçeklerle yüzleşmemize, sorumluluklarımızı anımsamamıza; adalet, demokrasi, emek, barış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi etrafında toplanmamıza bağlıdır. Gidenler hep bunları söylediler, duruşları ve ürettikleri ile hepimize örnek oldular. Şimdi bize düşen, onlara yakışmak için çok çalışmaktan başka bir şey olamaz. Bugün bütün bunları, değerli gazeteci ve aydınlanma neferi Uğur Mumcu’muzun çevresinde toplanarak anımsıyoruz. İnsanlar unutuldukları zaman ölürler. Bunu biliyor, bütün değerlerimizi hatır ve hatıramızda, demokrasi ve adalet mücadelemizde yaşatıyoruz. Karşıyaka bu duruşundan asla ödün vermeyecek, örnek olmayı sürdürecektir. İzmir’in kurtuluşunun 100 yılını yaşarken, Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanırken, her platformda bu düşüncelerimizi ve kararlılığımızı dillendirecek, karamsarlığı ve teslimiyeti sözlüğümüzden sileceğiz.”