Uğur Mumcu, Muğla’da şarkılarla anıldı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:49

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 15:52

Ankara’da 24 Ocak 1993 yılı sabahında aracına konulan bombanın patlaması sonucu aramızdan ayrılan, Türkiye’nin en önemli araştırmacı gazeteci ve yazarlarından biri olan Uğur Mumcu, vefatının 30.yılında Muğla’da düzenlenen “Uğur Mumcu Anma Konseri” ile anıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın sahne aldığı Uğur Mumcu Anma konserleri Menteşe ve Fethiye ilçelerinde düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası şef Eray İnal solist Ezgi Uludağ eşliğinde Uğur Mumcu Anma Konseri için 19 Ocak’ta Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde ve 20 Ocak’ta Fethiye Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Uğur Mumcu Anma konserinde Uğur’u Yaşatan Şarkılar adıyla Uğurlar Olsun, Aldırma Gönül, Ankara’nın Taşına Bak, Bir Şafaktan Bir Şafağa, Dereler Akar Gider, Gözlerin, Güneş Topla Benim İçin, Mağusa Limanı, Yiğidim Aslanım, Ben Denizde Bir Gemi, Hasretinle Yandı Gönlüm şarkıları seslendirildi.