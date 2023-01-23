Yazarlarımız Orhan Bursalı ve Işık Kansu Uğur Mumcu’yu konuşacak

30 yıl önce katledilen Gazetemizin yazarı Uğur Mumcu, İzmir Karabağlar ve Torbalı’da etkinliklerle anılacak.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00
Yazarlarımız Orhan Bursalı ve Işık Kansu Uğur Mumcu’yu konuşacak
Abone Ol google-news

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen ilk tören, 24 Ocak’ta Üçyol Uğur Mumcu Parkı’ndaki anıtı önünde gerçekleştirilecek. 25 Ocak Çarşamba Günü de “Uğur Mumcu’nun İzinde Bugün” başlıklı söyleşi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 16.00’da başlayacak ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin moderatörlüğünü yapacağı söyleşide yazarlarımız Orhan Bursalı ve Işık Kansu, Mumcu’yu anlatacak.

Torbalı’da ise Mumcu şiirlerle anılacak.  “Aydınlık Türküler Umutlu Şiirler” adlı etkinlik 24 Ocak’ta saat 20.00’de İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde yapılacak.  


Orhan Bursalı Işık Kansu Uğur Mumcu

İlgili Haberler

ÇGD tarafından düzenlenen Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini buldu: Cumhuriyet’e 4 ödül

ÇGD tarafından düzenlenen Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini buldu: Cumhuriyet’e 4 ödül
Katledilen aydınlarımız Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy anılacak

Katledilen aydınlarımız Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy anılacak
Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini bulacak

Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini bulacak

En Çok Okunan Haberler