Yazarlarımız Orhan Bursalı ve Işık Kansu Uğur Mumcu’yu konuşacak

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:13

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen ilk tören, 24 Ocak’ta Üçyol Uğur Mumcu Parkı’ndaki anıtı önünde gerçekleştirilecek. 25 Ocak Çarşamba Günü de “Uğur Mumcu’nun İzinde Bugün” başlıklı söyleşi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 16.00’da başlayacak ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin moderatörlüğünü yapacağı söyleşide yazarlarımız Orhan Bursalı ve Işık Kansu, Mumcu’yu anlatacak.

Torbalı’da ise Mumcu şiirlerle anılacak. “Aydınlık Türküler Umutlu Şiirler” adlı etkinlik 24 Ocak’ta saat 20.00’de İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde yapılacak.