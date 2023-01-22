Katledilen aydınlarımız Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy anılacak

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 02:59

Cumhuriyet aydınlarını andığımız Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak’ta 30 yıl önce katledilen gazetemizin yazarı Uğur Mumcu’nun anmasıyla başlayıp 31 Ocak’ta 33 yıl önce öldürülen gazetemizin yazarı, siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy’un anmasıyla son bulacak.

Hafta boyunca yapılacak etkinlikler kapsamında ilk olarak Mumcu’nun ölüm yıldönümü 24 Ocak’ta saat 10.00’da Batıkent Metro’dan Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş gerçekleştirilecek. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılılacağı yürüyüş sonrası saat 11.00’de Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakılacak. Saat 12.15’te Mumcu’nun katledildiği sokakta anma düzenlendikten sonra, Cebeci Asri Mezarlığı ziyaret edilecek. 24 Ocak akşamı da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde “Unutma Bizi” adlı oyun sergilenecek.

25 Ocak’ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 15.00’te Yeniden Özek Üniversite konulu panel, saat 19.00’da eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, CHP Milletvekili Gökan Zeybek’in konuşmacı olarak katılacağı “Cumhuriyet’i Yeniden İmar Etmek” konulu panel düzenlenecek.