Uğur Mumcu Parkı baştan sona yenileniyor

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:04

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:04

İzmir’de Karabağlar Belediyesi kentin en işlek noktalarından birinde yer alan ve her gün on binlerce yurttaşın kullandığı Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nı baştan sona yenileyecek. Parkın yenilenmesi için gerekli yapım ihalesi bugün gerçekleştirilecek.

İhale süreci tamamlandıktan sonra başlayacak çalışmalar kapsamında, yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki parka 2000 metrekarelik konser ve resmi tören alanı kazandırılacak. Çocuk oyun alanları, yetişkinler için modern spor aletleri konulacak. Mevcut amfi tiyatro korunarak daha işlevsel hale getirilecek.

Parka, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına, cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yerleştirilecek. Yeşil alan oranı artırılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi hedeflenen çalışmalar tamamlandığında, parkta daha fazla oturma ve dinlenme alanı bulunacak.

"KARABAĞLAR'A ÇOK YAKIŞACAK"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu Parkı'nın Karabağlar'a ve İzmir'e yakışır güzellikte olacağını vurgulayarak, “İhalemizi gerçekleştirdikten sonra hemen çalışmalar başlayacak. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim öncesinde çalışmaları tamamlamak ve vatandaşlarımıza anlamlı bir armağan vermek istiyoruz” dedi.