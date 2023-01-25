Uğur Mumcu, Turgutlu’da barış türküleriyle anıldı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:23

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:24

Turgutlu Belediyesi, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da evinin önünde otomobiline konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Türk basınının korkusuz kalemi Uğur Mumcu için anma programı düzenledi. Eski belediye binasında gerçekleşen programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Meclis Üyeleri Fehmi Gülen, Hüseyin Maliz, Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Mehmet Halıcıoğlu, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Recep Gönengil ile Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri katıldı.

Türk Halk Müziği sanatçıları Murat Sincer, Özlem Sincer ve Öykü Sincer türküler seslendirdiği gecede Uğur Mumcu’nun “Sesleniş”i Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Eğitmeni Aysel Baylan ile AKM Tiyatro Ekibi oyuncularından Müslüm Fırat Altunova tarafından okundu.

BAŞKAN AKIN: HALEN AYDINLATILAMADI

Anma programında Uğur Mumcu’nun yaşamına dair kesitleri paylaşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Uğur Mumcu, tam 30 yıl önce, 24 Ocak 1993’te buz gibi bir Ankara gününde katledildi. Ona karşı düzenlenen suikast organizasyonunda yer alan kişilerden bazıları yakalandı, yargılandı ancak onu bizden koparan gücün kim veya kimler olduğu halen aydınlatılamadı. Bu geçen 30 yılda pek çok faili meçhul cinayet açıklığa kavuşturulmadığı gibi hala karanlık cinayetlerin yaşanıyor olması da Türkiye’mizin bugünü ve geleceği için oldukça tehlikelidir” dedi.

“BU ÜLKENİN GERÇEK UĞUR MUMCU’LARA, KALEMİNİ SATMAYAN CESUR GAZETECİLERE İHTİYACI VAR”

Başkan Çetin Akın konuşmasında, Uğur Mumcu’nun gazeteciliği bilgi ile etiğin bir araya geldiği çok önemli bir görev olarak gördüğünü belirterek bu ülkenin gazetecilik adı altında propaganda yapanlara, parti sözcülüğüne soyunanlara değil, gerçek Uğur Mumcu’lara, kalemini satmayan cesur gazetecilere ihtiyacının olduğunu söyledi.

Başkan Çetin Akın konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Günümüz Türkiye’sinde gazeteciliği kalem olarak değil, silah olarak seçenlerin, kendi menfaatleri uğruna güç odaklarına şak şakçılık yapmaktan utanmayanların, toplum yararını yok sayanların Uğur Mumcu’dan ve onun gazetecilik anlayışından öğrenecekleri çok şey vardır. Bu ülkenin gazetecilik adı altında propaganda yapanlara, parti sözcülüğüne soyunanlara değil, gerçek Uğur Mumcu’lara, kalemini satmayan cesur gazetecilere ihtiyacının olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tüm baskılara, tehditlere, ötekileştirmelere, darp edilmelerine ve tutsaklığa mahkum olmalarına rağmen soru sormaktan vazgeçmeyen, güçlüden değil haktan ve halktan yana olan gazetecilerimize de teşekkürlerimi ayrıca sunmak istiyorum. Uğur Mumcu’yu karanlık güçler, bizlerden kopardı. Tıpkı Abdi İpekçi’yi, Çetin Emeç’i ve Ahmet Taner Kışlalı’yı bizlerden kopardıkları gibi… Uğur Mumcu ve diğerleri, belki bugün aramızda değiller ama onların fikirleri, onlarda var olan doğrunun peşinde koşma azmi, şu anda bizim içimizde devam ediyor. Onların düşünceleri, bizim düşüncelerimiz; onların yolu, bizim yolumuzdur.”

“ATATÜRK’E SIKI SIKIYA BAĞLI OLAN TÜRKİYE’Yİ HEP BERABER YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Başkan Çetin Akın, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin kaderinin yeniden şekilleneceğini söyleyerek, “Biliyorsunuz ki Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına adım atacağımız önümüzdeki süreçte ülkemizin kaderi yeniden şekillenecek. Yüreği Atatürk ve cumhuriyet sevgisiyle dolup taşan bizler, bu ülkede barışı, huzuru, adaleti yeniden hakim kılacağız. Bu bozuk düzene, yozlaşmaya, liyakatsizliğe birlikte ‘dur’ diyeceğiz. Atatürk’e, devrimlerine, cumhuriyetimize ve tüm kazanımlarına, demokrasimize sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye’yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Yarının Türkiye’sinde karanlık eller, mafya ve çeteler değil, umut, sevgi ve kardeşlik egemen olacak. Güzel ülkemizi aydınlığa ulaştıracak olan yol da bundan başkası olmayacaktır” ifadelerini kullandı.