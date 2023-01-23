ÇGD tarafından düzenlenen Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini buldu: Cumhuriyet’e 4 ödül

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 06:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:10

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin desteklediği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen “30. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni”, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törende, Uğur Mumcu’yu Anma Ödülleri 9 kategoride, 31 kişiye verildi. Ödül töreninde gazetemiz 4 ödül aldı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun’a, “basın” ödülü gazetemizin yazarı Murat Ağırel ve Veysel Ulusoy’a, “sanat” ödülü de Işıl Özgentürk’e verildi. Ödül törenine siyaset, basın, spor, sanat ve bilim dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Coşkun, törende yaptığı konuşmada, “ödülü şahsı adına değil, Cumhuriyet gazetesi adına aldığını” belirterek Cumhuriyet gazetesinin “yüz yıllık çınar olduğuna” dikkat çekti. Cumhuriyet’in “Uğur Mumcu’nun araştırmacı gazeteciliğinin gerçekleştirdiği bir kurum olduğunu” vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"ÖDÜL BU UĞURDA CANLARINI VERENLERE..."

“Uğur Mumcu’ya yapılan o menfur saldırıdan sadece 4-5 gün önce Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesine geldi. İlhan Selçuk’un odasında üç kişiyiz. İlhan ağabey, Uğur Mumcu ve ben. Cumhuriyet gazetesini yaşatmak için neler yapmamız lazım diye ve Cumhuriyet Vakfı’nın kurularak gazetenin şirketten vakfa geçmesini konuştuk. Uğur, o konuşmada ‘İlhan ağabey dikkat et’ dedi. İlhan ağabey de ‘Uğur, sen benden daha öndesin, sen dikkat et’ dedi. Bu tören sadece Uğur Mumcu’nun değil, bu uğurda canlarını veren Muammer Aksoy’ların, Bahriye Üçok’ların, Ahmet Taner Kışlalı’ların da saygısına yapılıyor. Uğur Mumcu diyor ki: İmam hatip okulları çoğaldı. Bu liseleri bitirenler ilahiyat fakültesine gitmiyorlar ama ileride kaymakam, vali, savcı, yargıç, Emniyet müdürü, subay olmak istiyorlar. Gerçekten bu gerçekleşti. İkinci bir mesele de çok önemli kitabı: Tarikat Ticaret Siyaset... Adeta bugünleri yazmış.”

"GELECEĞİ ÇOK İYİ GÖREBİLİYORDU"

Törende konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Rahmetli Uğur Mumcu, benim rektörlük yaptığım dönemde büyük ideallerle kurduğum iletişim bilimleri fakültesi gazetecilik bölümü hocalarından birisiydi” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Mumcu çok özellikli bir insandı. Özel yaratılmış bir insandı. Geleceği de çok iyi görebiliyordu” diye konuştu.

ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, “O ölümsüzdür. Gerçek gazetecilik denildiği zaman Mumcu akıllara gelmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.