Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den dikkat çeken karar: BioNTech'ten ayrılıyorlar

BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, liderlik rollerinden ayrılma kararı aldı ve yeni bir şirket kuracakları açıklandı. BioNTech’in hisseleri Frankfurt Borsası'nda yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Dünyanın ilk tescilli Covid-19 aşısını geliştiren Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, mevcut yönetim rollerinden ayrılarak yeni bir teknoloji şirketi kuracakları bildirildi.

BioNTech’ten yapılan açıklamada, BioNTech'in kurucuları BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Baş Tıbbi Sorumlu Dr. Özlem Türeci’nin görevlerini devretme kararı aldıkları belirtildi.

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen bu değişimle birlikte ikili, "yeni nesil mRNA inovasyonlarının" araştırma ve geliştirmesine odaklanan yeni bir şirket kuracak.

ŞİRKET YÜZDE 18 DEĞER KAYBETTİ

Kararın ardından BioNTech hisseleri Frankfurt Borsası'nda yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Bu arada, BioNTech Denetleme Kurulu, Şahin ve Türeci’nin haleflerini belirlemek üzere arama sürecini başlattı.

BioNTech, yeni kurulacak şirkete belirli haklar ve mRNA teknolojileriyle katkıda bulunacak, karşılığında ise azınlık hissesi, gelecekteki kilometre taşı ödemeleri ve lisans ücretleri alacak.