UKKSA'dan TELE 1'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'

14 Ağustos 2022 Pazar, 16:16

Muğla’nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) 12. kuruluş yıldönümü, “İklim Değişikliği” teması ile kültür sanat etkinlikleriyle kutladı. 2007 yılında kurulan akademi, çalıştıkları alanlardaki başarılı isimlere, UKKSA'nın Yaşam Boyu Onur Ödülleri verildi.

Datça Yarımadası'nda Nevzat Metin tarafından kurulan UKKSA, her yıl resim, heykel, seramik, mozaik, edebiyat alanında çalıştay, sempozyumlar ve atölyeler düzenliyor. Ulusal ve uluslararası sanatçılara ev sahipliği yapan sanat akademisi yıl içerisinde üretilen sanat eserlerini ağustos ayında zeytin, badem ağaçlarıyla ve büyüleyici mimarisiyle karma ve kişisel sergilerinin açılışını yapıyor.

UKKSA'da bu yıl, 'iklim değişikliği' temasıyla düzenlenen, '12. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, ressam Serap Demirağ, cam sanatçısı Emel Vardar, seramik sanatçıları Ece Kazan ve Murat Biçer ile heykeltıraşlar Funda Tarakçıoğlu, Özgür Özlüer, Mert Ergün ve Mine Değirmenci Aydın'ın kişisel sergilerinin yanı sıra, 60 sanatçının resim, heykel, seramik, cam, mozaik ve fotoğraf eserleri sanatseverlerle buluştu.

Açılışta, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çeken UKKSA Sanat Yönetmeni Emine Özkarslıoğlu, "Bu sorunun çözümüne yönelik girişimlerin ertelenmesi durumunda iklim, sağlık, gıda, enerji, insan hakları gibi birçok konuda problemlerin artacağı ve sürdürülebilir yaşam olanaklarının ortadan kalkacağını söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.

TELE 1'İN ONUR ÖDÜLÜNÜ MOLLAVEİSOĞLU ALDI

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Makine Mühendisi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, iklim değişikliği konulu bir konferans verdi. Daha sonra ise alanlarında başarılı olan isimlere, UKKSA'nın Yaşam Boyu Onur Ödülleri dağıtıldı.

Devlet eski Bakanı Önay Alpago, Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar adına Başkan Yardımcısı Ömer Hakan Babacan, Boğaziçi Üniversitesi direnişini temsilen 1987 mezunu Kadir Nebioğlu, ressam ve heykeltıraş Funda Tarakçıoğlu’na Yaşam Boyu Onur ödülü verildi.

UKKSA kurumsal olarak TELE 1 televizyonuna onur ödülü verdi. Ödülü Cumhuriyet Gazetesi ve TELE 1'in Ege Bölge temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu kurucu başkan Nevzat Metin’in elinden aldı.