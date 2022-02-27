Ukrayna Büyükelçiliği'nden 'İdlib' tweeti

27 Şubat 2022 Pazar, 15:18

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Bayraktar SİHA'larıyla vurulduğunu belirttiği Rus askeri araçlarının görüntülerini, "2 sene önce İdlib’te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna’da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" mesajıyla paylaştı.

Elçilik gün içinde yaptığı bir diğer paylaşımda da aynı görüntüleri, "Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 SİHA’larına katlanmak zorundalar" notuyla yayınlamıştı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da sosyal medya hesabı Twitter'dan Dışişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek, "Burası devletin resmi hesabı mı?" diye sordu.