Ukrayna Büyükelçiliği'nden 'İdlib' tweeti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Bayraktar SİHA'larıyla vurulduğunu belirttiği Rus askeri araçlarının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Büyükelçilik paylaşımında, "İdlib’te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna’da alındı" dedi. İYİ Partili Aytun Çıray, bu tweeti paylaşıp Dışişleri Bakanlığı'na "Burası devletin resmi hesabı mı?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 15:18
Ukrayna Büyükelçiliği'nden 'İdlib' tweeti
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Bayraktar SİHA'larıyla vurulduğunu belirttiği Rus askeri araçlarının görüntülerini, "2 sene önce İdlib’te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna’da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" mesajıyla paylaştı.

Elçilik gün içinde yaptığı bir diğer paylaşımda da aynı görüntüleri, "Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 SİHA’larına katlanmak zorundalar" notuyla yayınlamıştı. 

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da sosyal medya hesabı Twitter'dan Dışişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek, "Burası devletin resmi hesabı mı?" diye sordu.


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