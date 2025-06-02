Ukrayna ve Rusya savaşı barış görüşmelerinin öncesinde kızıştı… Emekli Büyükelçi Umar: 'Ukrayna açısından çok yanlış bir hareket'

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcın bu yana en büyük saldırılardan biri, önceki gün yaşandı. Rusya, sınırda iki köprünün çökmesini “Ukrayna sabotajı” olarak değerlendirerek, Ukrayna'nın askeri üssünü vurdu.

Ukrayna, “Örümcek Ağı Operasyonu” kapsamında Rusya içlerinden kaldırdığı FVP dronlarla kritik askeri üsleri vurdu. İddialara göre, aralarında stratejik bombardıman uçaklarının da olduğu çok sayıda hava aracı kullanılamaz hale getirildi.

Ukrayna, bu operasyonda farklı sayılarda TU-95MS ile TU-22M3 uçaklarının yanı sıra AN-12 askeri nakliye uçağını vurduğunu ve dron tarihinin en büyük operasyonuna imza attıklarını öne sürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, operasyonu “tarihi” olarak nitelendirirken; ülkenin savunma stratejisinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Zelenski, operasyonun hazırlanmasının 1,5 yıldan fazla sürdüğünü bildirirken, “Bu bizim en uzun menzilli operasyonumuz” dedi.

Karşılıklı saldırıların ardından, dün Ukrayna ve Rusya heyetleri, ateşkes müzakereleri için bir kez daha İstanbul’da masaya oturdu. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmelere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ederken; MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

‘NİYET KONUSUNDA KUŞKU UYANDIRIR’

Emekli Büyükelçi, yazarımız Ahmet Süha Umar, saldırıların barış görüşmelerini nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Umar, “Normal olarak bu uluslararası ilişkilerde, savaş durumlarında bu tür hareketler masaya güçlü bir elle oturmak için yapılır. Ukrayna’nın da saldırısının ardında yatan neden bu. Ama bu hesap pek doğru değil gibi geliyor bana. Rusya’nın yanıt vereceğinden kimsenin kuşkusu olmamalı diye düşünüyorum. Masaya güçlü bir elle oturalım derken müzakerelerin sonucunu olumsuz etkileyecek olaylar bunlar” dedi.

Görüşmelerden olumlu bir sonuç beklemediğini belirten Umar, “Bir taraftan ateşkes, barış görüşmelerine otururken diğer taraftan birbirine büyük çaplı saldırılar yapmak, niyet konusunda kuşku uyandırır. Ben bu davranışların Ukrayna açısından çok yanlış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Tahrik edecektir. Rusya her şeye rağmen çok güçlü bir devlettir. Böyle bir mağlubiyeti kolay kolay kabul etmez” ifadelerini kullandı.

‘KALIN’IN ORADA NE İŞİ VAR?’

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın orada bulunmasına anlam veremediğini söyleyen Umar, “Hakan Fidan’ın orada bulunması bir diplomatik nezaket, iyi niyet göstergesidir, kabul edilebilir. Peki MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın orada ne işi var? Ben hayatımda başka hiçbir ülkede istihbarat başkanlarının bu kadar kamuoyunun gözü önünde olduğuna şahit olmadım” diye konuştu.