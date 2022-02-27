Ukrayna'da mahsur kalan Türk yaşadıklarını anlattı: 'Geri gönderildik'

Rusya’nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna’da mahsur kalan Türkler, ülkeden kaçmak için yollar arıyor. Ukrayna’nın Zaporijya kentinde mahsur kalan Ferdi Kabal da sosyal medya hesabında yayınladığı videolarda yaşadıklarını anlattı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 14:59
Ukrayna'da mahsur kalan Türk yaşadıklarını anlattı: 'Geri gönderildik'
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Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sürüyor. Ukrayna’da yaşayan Türkler de Türkiye’ye dönmenin yollarını arıyor.

Ukrayna’nın Zaporijya kentinde mahsur kalan Ferdi Kabal, sosyal medya hesabında bugün yayınladığı ilk videoda, kaçma girişimlerinin çatışmalar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını aktararak, “Sabah erken saatlerde gitmeyi kararlaştırmıştık. Hazırlandık, gidecektik, yolun yarısında güvenlik güçleri tarafından geri gönderildik” dedi.

Kabal, yayınladığı ikinci videoda, tren garına ulaşmayı başardıklarını söyleyerek, “Şu an kendimizi tren garına attık. İkinci bir trenin gelmesini bekliyoruz. Bu doldu. Bir şekilde Lviv şehrine kendimizi atıp, Polonya üzerinden gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



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