Ukrayna'dan Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü: Neredeyse mümkün olmayan bir anlaşma sağlandı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:39

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, tahıl yüklü ilk geminin bu sabah Odessa Limanı'ndan hareket etmesini "son derece önemli" olarak nitelendirdi.

Yuriy Dimçoglo, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Dimçoglo, Ukrayna olarak Rusya'ya güvenmediklerini ifade ederek, tahıl sevkiyatları Türkiye ve BM kontrolünde gerçekleşeceği için umutlu olduklarını aktardı.

Dimçoglo, "Bu geminin çıkışı, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın iyi bir sonucu ve aynı zamanda da başlangıcıdır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜCÜ ARTIYOR'

Yuriy Dimçoglo, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının, Türkiye'nin bölgede büyük bir güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul anlaşmasından önce de Türkiye, zaten etkili bir uluslararası faktördü ama bu anlaşmadan sonra bu güç bir kat daha arttı. Ukrayna dahil, bu anlaşmaya varmanın mümkün olabileceğine inanılmıyordu. Türkiye'nin girişimi ile hakikaten gerçekleşmesi neredeyse mümkün olmayan bir anlaşma sağlandı."

Dimçoglo, dünyada muhtemel bir tahıl krizinin bu anlaşma ile önlenmesinin mümkün olabileceğini belirterek, ilk geminin çıkmasına yönelik, "Bu olumlu bir adımdır. Bu adım gerçekten bir krizden çıkış adımıdır" ifadelerini kullandı.

'GEMİLER İSTANBUL'DAN GELECEK TALİMATI BEKLER'

Yuriy Dimçoglo, ilk geminin çıktığını ama Odessa bölgesindeki limanlarda yolculuğa hazır 15 geminin de yolculuk iznini beklediklerini dile getirerek, "Diğer 15 gemi de İstanbul'dan gelecek olan çıkış talimatını bekliyor. Hiçbir gemi bu talimatı almadan çıkamaz" şeklinde konuştu.

Dimçoglo, bundan sonra çıkacak olan gemilerin bir konvoy halinde harekete geçmesini beklediğini aktararak, "Tüm gemiler artık konvoy şeklinde yola çıkacak. Limandan kaç gemi çıkacaksa onların yerine yüklenmek için diğer gemiler girecek" diye söyledi.

Dimçoglo, "(Ukrayna) Tarım Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre en az 30 milyon ton ürünün sene sonuna kadar gönderilmesi mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Dimçoglo ayrıca, Odessa bölgesindeki limanlarda 80 ila 100 bin ton ürünü taşıyan gemilerin yüklenmesinin mümkün olduğunu belirtti.