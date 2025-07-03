Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ildırı bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin ulaşım tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yangının etkili olduğu alanlarda güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla, Alaçatı ile Zeytinler kavşakları arasındaki yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.



Açıklamada, hem vatandaşların can güvenliğini korumak hem de yangına müdahale ekiplerinin bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bu önlemin alındığı belirtildi. Uraloğlu, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâh olarak her iki yönde de D300 Devlet Yolu’nun kullanıma açıldığını ifade etti.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Çeşme Ildırı bölgesindeki orman yangını sebebiyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arası trafiğe kapatılmış olup trafik her iki yönde de D300 Devlet Yolu’ndan sağlanmaktadır. İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerimizde çıkan orman yangınlarında 11 ayrı lokasyonda Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı; 71 personel, 53 makine ekip ve ekipmanla yangın söndürme faaliyetlerine destek verilmiştir. Devletimizin tüm birimleri olarak; ilgili Bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız başta olmak üzere, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla yangınla her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz” ifadelerini kaydetti.